Запад ограничит поставки истребителей F-16 киевскому режиму, потому что ими некому управлять. Западным союзникам не удалось обучить достаточное число летчиков, и планы Киева получить максимальное количество американских самолетов останутся несбыточными надеждами, пишет New York Post.

Подготовка пилотов занимает длительное время даже по урезанной программе, предусмотренной для украинских военных. Также некоторое время потрачено на курсы английского языка, чтобы украинцы могли пользоваться исходными инструкциями и системами самолетов. По данным издания, не все прошедшие обучение пилоты по-настоящему готовы выполнять боевые вылеты. На тренировки потребуется дополнительное время.

Белый дом США заявил, что Киев сможет применить обещанные F-16 в запланированные сроки – к концу лета. При этом, в Верховной раде признали нехватку пилотов: обещанных Западом истребителей F-16 вдвое больше, чем украинских летчиков, способных ими управлять.

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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