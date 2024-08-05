Несколько украинских бригад попали в окружение в ДНР

Подразделения трех украинских бригад попали в окружение в селе Желанное на Покровском направлении на подконтрольной Киеву части ДНР. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

По словам собеседника агентства, в конце минувшей недели командование ВСУ перебросило в Желанное подразделения трех бригад в надежде удержать оборону на этом участке. «В итоге все они сейчас сидят в окружении», – сказал он.

ВСУ пытаются исправить положение с помощью беспилотников, однако их успешно подавляют российские установки радиоэлектронной борьбы, добавил источник.

Село Желанное находится к западу от освобожденных от ВСУ населенных пунктов Очеретино, Прогресс, Евгеновка и Новоселовка Первая.

Ранее сообщалось, что часть украинской группировки в районе села Желанное на Покровском направлении попала в клещи. Украинские силы несут большие потери, отмечал источник ТАСС.

До этого новый командующий объединенными силами ВСУ Андрей Гнатов заявлял о тяжелой ситуации для украинской армии по всей линии фронта. По его словам, «очень сложная ситуация» наблюдается на Покровском, Торецком, Кураховском и Купянском направлениях, а также возле Часова Яра и в Волчанске.

Донецк, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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