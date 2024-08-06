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Вторник, 6 августа 2024, 18:38 мск

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Бои за Торецк: армия России отодвигает ВСУ к центру города

Фото: Минобороны РФ

Российские войска успешно продвигаются вглубь города Торецка, в котором обороняются подразделения ВСУ. Об этом сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский.

«Самые интенсивные и успешные бои сейчас идут в районе Торецка, в районе шахты «Северная». Противник там удерживает укрепрайон. Но наши ребята молодцы, в лоб не идут, а обходят его справа и слева, и уже фактически зашли к нему в тыл», – сказал он в эфире Первого канала.

По словам Кимаковского, в самом Торецке ВСУ отодвигают свои передовые позиции ближе к центру города. «Я думаю, что в ближайшее время мы будем слышать о серьезных боях в самом городе. И я думаю, что в ближайшее время мы освободим этот населенный пункт <…> это будет такой очень хороший успех этого лета», – добавил он.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило об освобождении Тимофеевки в ДНР.

Донецк, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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