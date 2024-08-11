В Курскую область снова пытались прорваться украинские диверсанты

Накануне вечером в Курскую область вновь пытались прорваться диверсанты из Украины. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Вчера был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района, нашим защитникам удалось ситуацию стабилизировать», – уточнил он.

По его словам, на данный момент в Беловском и Обоянском районах нет никаких боевых столкновений, пограничники и военные защищают границу. «Наши войска делают всё необходимое для защиты мирного населения», – подчеркнул Смирнов.

«Сейчас важно не допустить паники. Тем не менее, если вы хотите добровольно покинуть районы, вы можете это сделать», – добавил курский губернатор.

Напомним, украинские войска атаковали Курскую область утром 6 августа. Бои на территории региона продолжаются. По данным на вчерашний день, которые приводило министерство обороны РФ, всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 1120 военнослужащих и 140 единиц бронетехники, в т. ч. 22 танка, 20 бронетранспортеров, восемь боевых машин пехоты, 88 боевых бронированных машин, а также 13 автомобилей, две самоходные огневые установки зенитного ракетного комплекса «Бук М1», пусковая установка реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» и шесть орудий полевой артиллерии.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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