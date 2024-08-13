Американский сенатор Линдси Грэм посоветовал Киеву нанять вышедших на пенсию пилотов для F-16. Это позволит киевскому режиму начать использовать переданные Западом истребители раньше, чем украинские летчики закончат обучение.

«Украинцы будут искать среди стран НАТО готовых пилотов, которые вышли на пенсию, чтобы помочь им, пока Украина не научит своих пилотов. Таким образом, Киев сможет воспользоваться переданными от союзников самолетами F-16 раньше», – заявил Грэм во время визита в Киев.

Сенатор пообещал обсудить этот вопрос с президентом США Джо Байденом. Политик допустил, что решение будет принято до президентских выборов.

«Я собираюсь поднять этот вопрос. Я попрошу президента Байдена: «Прежде, чем вы покинете должность, обеспечьте, чтобы это приглашение было выдано», – приводит слова сенатора «Страна.ua».

Запад заявил, что ограничит поставки истребителей F-16 киевскому режиму, потому что ими некому управлять. Западным союзникам не удалось обучить достаточное число летчиков, а тем, кто проходит курсы, потребуется время на тренировки. Западные союзники ранее допустили, что управлять отправленными на Украину F-16 могут пилоты из ЧВК США и Канады.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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