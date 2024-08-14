Российские бойцы помешали группам ВСУ прорваться вглубь территории РФ

Группировка войск «Север» при поддержке авиации и операторов БПЛА, артиллерии помешала мобильным группам противника на бронетехнике прорваться вглубь российской территории около Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного. За сутки ВСУ лишились до 270 боевиков, 16 единиц бронетехники, сообщили в Минобороны РФ.

ВС РФ отразили еще шесть атак противника в направлении Коренево, Ольговки, Погребков, Русского Поречного и Черкесского Поречного. Кроме того, около Мартыновки обнаружены и уничтожены две группы боевиков на пикапах.

Противника разбили в районе Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино. Авиация разбомбила готовый выступить резерв ВСУ под Юнаковкой, Садками, Миропольем, Храповщиной, Могрицами и Кровным в Сумской области.

За сутки противник лишился до 270 человек, 16 единиц бронетехники, в том числе два танка, бронетранспортер «Страйкер», 13 боевых бронемашин, 122-мм гаубицу Д-30. ВС РФ взяли в плен 18 боевиков. Всего на Курском направлении ликвидированы до 2300 боевиков, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 БМП, 192 ББМ, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки РСЗО и 15 орудий полевой артиллерии. ВС РФ продолжают операцию по уничтожению формирований ВСУ.

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ организовали атаку на приграничные российские регионы ради захвата Курской АЭС, которую намеревались занять к 11 августа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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