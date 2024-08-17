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Суббота, 17 августа 2024, 11:22 мск

Новости Конфликт на Украине

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Силовики узнали о планах ВСУ применить радиоактивные снаряды

Фото: пресс-служба Курской АЭС

Украинские боевики намерены ударить зарядами с радиоактивным веществом по Курской и Запорожской АЭС. Боеприпасы с радиоактивными боеголовками уже подвезли ближе к линии соприкосновения.

Представитель российского силового ведомства заявил, что они получили сведения от пленных боевиков. Целью для ударов выбрали места хранения отработавшего ядерного топлива.

«Противник может нанести удары по территориям Курской и Запорожской АЭС. Для ударов противник планирует использовать заряды с боеголовками, начиненными радиоактивным веществом. Они уже завезены в населенный пункт Желтые Воды Днепропетровской области Украины», – сказал источник РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», ВСУ организовали атаку на приграничные российские регионы ради захвата Курской АЭС. Боевики планировали занять станцию к 11 августа.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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