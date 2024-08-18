ВСУ лишились более 300 человек и 27 единиц бронетехники в Курской области за сутки

За сутки ВС РФ уничтожили 300 украинских боевиков и 27 единиц бронетехники, пытавшихся вторгнуться на территорию Российской Федерации.

Российские бойцы при поддержке авиации и артиллерии ищут и уничтожают ДРГ противника в лесах южнее Алексеевского, Сафоновки и Шептуховки. Разбиты группы боевиков около Борков, Фанасеевки, Черкасской Конопельки, Новоивановки, Михайловки, Снагости и южнее Куриловки.

«Отражены атаки в направлении населенных пунктов Комаровка, Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. Потери ВСУ составили: танк и 5 боевых бронемашин, более 30 военных», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

За сутки ВСУ лишились более 300 человек, 27 единиц бронетехники, в том числе шести танков, пусковой установки MLRS и двух единицы инженерной техники, в т.ч. инженерной машины разграждения. В районе населенного пункта Бездрик Сумской области ракетным ударом уничтожена пусковая установка РСЗО М270 MLRS производства США.

За все время попыток занять Курскую область противник потерял более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 БМП, 45 бронетранспортеров, семь пусковых установок РСЗО, в том числе три РСЗО HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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