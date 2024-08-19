Алаудинов: ВСУ меняют позиции для атаки на новом участке

Подразделения ВСУ меняют позиции на курском направлении, чтобы атаковать на новом участке, сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, противник предпринял несколько крупных атак 18 августа, а теперь отводит группы боевиков для атаки на новом участке. Но обстановка пока под контролем.

«Обстановка у нас подконтрольная. Вчера был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника. Большая часть противника, который наступал вчера, уничтожена. На сегодняшний день мы ощущаем, что противник передислоцируется для того, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – сказал Алаудинов ТАСС.

15 августа Апты Алаудинов сообщил, что украинские боевики сменили тактику в надежде внести смуту в ряды российских войск и «лезут во все щели».

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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