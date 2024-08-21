ВС РФ взяли под контроль село Желанное в Донецкой Народной Республике. Кроме того, за сутки российская армия отразила 16 контратак штурмовых групп и продвинулась в глубину обороны противника. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении. На этом направлении было отбито шесть контратак штурмовых бригад ВСУ. Киевский режим потерял более 630 военнослужащих и десять единиц тяжелой боевой техники.

Западная группировка войск отразила шесть атак и заняла более выгодные рубежи и позиции у населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Червоная Диброва в ЛНР и Торское в ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» отразили четыре контратаки и нанесли поражение живой силе и технике врага в районах Водяного, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки в ДНР.

Южная группировка войск улучшила тактическое положение и нанесла поражение бригадам противника в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка в ДНР.

Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение ВСУ в районах Золочева, Липцов и Волчанска в Харьковской области.

Группировка войск «Днепр» теснит противника в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты семь авиабомб «Hammer», противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов HIMARS и 63 беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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