Алаудинов рассказал о попытках ВСУ убить пленных боевиков

Украинские боевики обстреливают своих товарищей, оказавшихся в плену, и мешают довести их до укрытия. Бойцы «Ахмата» взяли несколько военнопленных, и трое из них были ранены, рассказал командир спецназа Апты Алаудинов.

По его словам, взять боевиков в плен – это полдела, гораздо сложнее довести их живыми до укрытия.

«Противник все время обстреливает и делает все для того, чтобы эти пленные не дошли до зоны, где они будут в безопасности. Часто бывает, что, будучи ранеными, пленные погибают от рук своих же товарищей. На данный момент у нас семь-восемь человек, двое из них получили ранение, один более серьезно был ранен. Их мы отправили в госпиталь», – сказал Алаудинов в беседе с ТАСС.

24 января ВСУ сбили российский Ил-76 двумя ракетами из ЗРК, находившегося около Липцов Харьковской области. На борту были 74 человека: 65 украинских военнопленных, трое сопровождающих и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube