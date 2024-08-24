ВСУ потеряли более 2 тыс. боевиков в 18 безуспешных контратаках за сутки

ВСУ предприняли 18 безуспешных атак на четырех направлениях в зоне спецоперации за последние сутки. В результате киевский режим потерял более двух тысяч боевиков. При этом российским войскам удалось продвинуться в глубину обороны противника и занять более выгодные рубежи. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Семь контратак штурмовиков отразили бойцы группировки войск «Центр». Российские войска улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям трех механизированных, одной воздушно-десантной бригад ВСУ и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Воздвиженка, Кирово, Розовка, Зеленое Поле, Гродовка и Сергеевка в ДНР.

Подразделения группировки войск «Запад» отбили шесть контратак, улучшили свои позиции и нанесли поражение формированиям двух механизированных и одной аэромобильной бригад ВСУ, а также бригаде теробороны в районах населенных пунктов Петропавловка, Кругляковка, Степовая Новоселовка Харьковской области и Торское в ДНР.

В зоне ответственности группировки войск «Восток» отражено четыре контратаки штурмовых подразделений, нанесено поражение скоплениям живой силы и техники врага в районах Разлива и Водяного в ДНР.

Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, отбила одну контратаку и нанесла поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Переездное, Васюковка, Зализнянское, Катериновка, Часов Яр, Плещеевка, Курахово и Григоровка в ДНР.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 35-й бригады морской пехоты, 39-й бригады береговой обороны и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Ивановка, Токаревка Херсонской области и Малая Токмачка Запорожской области», – говорится в сообщении МО.

Северная группировка войск нанесла поражение ВСУ на Волчанском и Липцовском направлениях в районах населенных пунктов Грабовское, Глухов Сумской области, Глубокое и Волчанск Харьковской области.

За сутки потери киевского режима составили до 2120 боевиков и наемников, танк, девять боевых бронированных машин, 35 автомобилей, 28 гаубиц и артустановок производства США, Великобритании и Франции, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожено семь полевых складов боеприпасов.

Средствами противовоздушной обороны сбиты три американские ракеты ATACMS, пять французских авиабомб «Hammer», 12 американских снарядов HIMARS и 44 беспилотника.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube