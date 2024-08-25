Армия России отбила 15 контратак ВСУ и продвинулась на четырех направлениях в зоне СВО

Российские войска отразили 15 контратак штурмовых групп ВСУ в течение суток, а также продвинулись в глубину обороны противника в зоне спецоперации. Киевский режим потерял свыше 1960 военнослужащих и десятки единиц тяжелой боевой техники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Наибольшее число безуспешных атак ВСУ предприняли в зоне ответственности группировки войск «Центр». При этом российские бойцы нанесли поражение формированиям врага в районах населенных пунктов Селидово, Галицыновка, Воздвиженка, Тарасовка, Гродовка, Розовка, Торецк, Мемрик и Димитров в ДНР.

Западная группировка войск заняла более выгодные рубежи и позиции, а также ударила по скоплениям противника в районах населенных пунктов Берестовое, Колесниковка, Новоосиново, Петропавловка Харьковской области, Нововодяное в ЛНР и Серебрянка в ДНР.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Переездное, Зализнянское, Григоровка, Райгородок, Часов Яр, Курдюмовка, Плещеевка, Курахово, Катериновка и Константиновка в ДНР.

Северная группировка войск теснит врага у Великой Писаревки в Сумской области, Прудянки, Липцов и Волчанска в Харьковской области.

Подразделения группировки войск «Восток» улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Водяное, Шахтерск, Пречистовка, Золотая Нива в ДНР и Новодаровка в Запорожской области.

В зоне ответственности группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям противника в районах населенных пунктов Новоданиловка в Запорожской области, Херсон, Токаревка и Днепровское в Херсонской области.

За сутки потери ВСУ составили 1960 военнослужащих, три танка, в том числе американский «Abrams», шесть броневиков, 44 автомобиля, восемь гаубиц и артустановок, а также две станции РЭБ. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: 21 гаубица производства США и Польши и три станции РЭБ «Анклав-Н» и «Kvertus». Уничтожены семь складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 147 районах», – добавили в МО.

Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь снарядов HIMARS и 41 беспилотник.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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