Наемник из США рассказал о хаосе в рядах ВСУ в Курской области

Американские наёмники не смогли провести запанированную операцию в Курской области из-за хаоса в рядах ВСУ, рассказал один из ветеранов войны в Афганистане. Он признал, что в первые дни прорыв российской границы вызвал «подъём энтузиазма».

Наемник из частной военной компании вошел в Курскую область вместе с украинскими боевиками. Он показал журналистам фотографии, на которых держит флаг США, пока находится на территории России.

«Нас просили пойти в Курск, в Курскую область, чтобы помочь с операциями снайперов. Но там сейчас хаос, мы не проводили ту операцию», – сказал боевик на условиях анонимности ABC News.

По его словам, в первые дни прорыв ВСУ российской границы вызвал «подъём энтузиазма», но теперь украинские силы оказались слишком «растянуты».

По данным Минобороны РФ, с 6 августа на Курском направлении ВСУ лишились более 6200 военных, 73 танков и 498 единиц другой бронетехники.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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