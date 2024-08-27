Мотострелки помешали прорыву ВСУ в Малую Локню

Российские мотострелки героически держали оборону и помешали ВСУ прорваться в Малую Локню Курской области. Они отразили все атаки противника с применением БМП и ударных дронов.

Военнослужащие мотострелкового батальона закрепились в здании исправительной колонии № 11. Гражданский персонал и заключенных заранее вывезли в безопасное место, чтобы группировка «Север» вместе с пограничниками могли грамотно организовать оборону. Бойцы держались несколько дней практически в окружении, но сумели уничтожить врага на подступах к спецобъекту, сообщили в Минобороны РФ.

Противник шел на прорыв на БМП Marder и Stryker западного производства, и бойцам пришлось вызывали огонь артиллерии в непосредственной близости от своих позиций. Армейская авиация и артиллерия били по резервам ВСУ, чтобы помешать им продвинуться в сторону Малой Локни.

По данным МО РФ, с 6 августа на Курском направлении противник потерял более 6200 военных, 73 танка, 33 БМП, 61 бронетранспортер, 404 боевые бронированные машины.

Курск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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