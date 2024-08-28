Риттер заявил, что Сырский заплатил большую цену за атаку на Курскую область

Киевский режим оттянул часть сил для атаки на Курскую область и теперь терпит поражение в Донбассе. Главком ВСУ Александр Сырский заплатил большую цену за нападение на российский регион, считает отставной разведчик ВС США Скотт Риттер.

Он отметил, что российские войска значительно улучшили свое положение в Донбассе и показывают отличные результаты. Это грозит Киеву потерей критически важных территорий и объектов.

«Сырский знал, что операция в Курской области не увенчается успехом. Он заплатил за это огромную цену», – сказал Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

Накануне Сырский признал, что попытка отвлечь российские войска от линии соприкосновения в Донбассе с помощью украинского вторжения в Курскую область провалилась. Многие украинцы высказали опасение, что атака на российским регион обнажила участки на основном фронте, и за временный успех в Курской области ВСУ поплатятся провалом в Донбассе.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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