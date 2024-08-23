WP: украинцы испугались последствий атаки на Курскую область

Мнение украинцев разделилось относительно атаки ВСУ на Курскую область. Прорыв российской границы воодушевил жителей Украины, но многие беспокоятся о последствиях этого решения, пишет Washington Post после беседы с украинцами.

«Поскольку внезапное вторжение Украины в Россию все больше похоже на длительную операцию, рядовые украинцы приходят в противоречие по поводу возможной цены этого наступления. Некоторые задались вопросом, действительно ли Украина захочет удерживать российскую территорию и уступить свою», – говорится в статье.

Украинцы рады, что штурм «перенес войну на российскую территорию», но считают, что действия ВСУ отличаются от атак российских бойцов. Ведь Киев не планирует занимать Курскую область навсегда, а только на время, чтобы улучшить свою позицию на переговорах.

«И до сих пор не было доказательств того, что киевские силы плохо обращаются с российским гражданским населением», – пишет издание.

Но, хотя Москва вынуждена давать отпор ВСУ в Курской области, ВС РФ укрепляют позиции в ДНР и наращивают давление вокруг Покровска. Украинцы волнуются за своих мужей и отцов, которые гибнут в ДНР, потому что снабжение ухудшилось, а запасы боеприпасов пришлось делить с теми, кто атакует Курскую область.

Еще одним поводом для беспокойства стало заявление президента РФ Владимира Путина, что переговоры с Киевом невозможны после атаки на российский регион.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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