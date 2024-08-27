Главком ВСУ признал провал «курской операции» по отвлечению ВС РФ

Попытка отвлечь российские войска с помощью украинского вторжения в Курскую область провалилась. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский.
«Одним из заданий проведения наступательной операции на курском направлении как раз и было отвлечение значительных сил противника с других направлений, в первую очередь это касается покровского и кураховского направлений», – цитируют его заявление украинские СМИ.
Как отметил Сырский, Россия продолжает сосредотачивать основные усилия на покровском направлении. По его оценке, ситуация остается «довольно сложной» для ВСУ.
Киев, Анастасия Смирнова
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