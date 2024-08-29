Аксенов заверил, что Крыму не угрожает сухопутная атака ВСУ

Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей региона не боятся сухопутной операции со стороны Украины. Все силовые ведомства держат руку на пульсе и готовы по всем направлениям.

Аксенов заверил, что в регионе выстроена оперативная координация со всеми силовыми структурами. Руководство республики и военные готовы к любым неожиданностям.

«Могу заверить, гарантированно, никакая сухопутная операция Крыму не угрожает. Мы готовы к развитию в любом без исключения направлении. У нас сформирована группа правильных офицеров, мы – один кулак. Полностью рука на пульсе, никаких неожиданностей не будет», – сказал Аксенов в эфире телеканала «Крым 24».

Ранее в Крыму спецслужбы задержали трех агентов украинской разведки, планировавших совершить теракты.

Симферополь, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube