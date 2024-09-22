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Воскресенье, 22 сентября 2024, 19:29 мск

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Власти Сумской области сообщили о массовой эвакуации 30-тысячного города

Почти треть населения города Глухов в Сумской области Украины, в котором постоянно проживает порядка 30 тысяч человек, эвакуирована. Решение связано с возросшей интенсивностью боевых действий.

«В городе Глухов уже эвакуировано почти треть населения, в том числе почти 70% детей», – говорится в сообщении обладминистрации.

Стоит отметить, что Глухов расположен на севере Сумской области Украины почти в 10 км от границы с РФ. Ранее сообщалось о проведении обязательной эвакуации из 183 небольших населенных пунктов региона.

Сумская область граничит с Курской, Белгородской и Брянской областями России.

Сумы, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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