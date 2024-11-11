Российские спецслужбы сорвали операцию Киева по угону вертолета РЭБ

Российские спецслужбы сорвали попытку угона вертолета ВКС РФ. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
«Сотрудники украинской военной разведки пытались завербовать российского военного летчика с целью угона воздушного судна на контролируемую ВСУ территорию», – говорится в сообщении.
Целью Главного управления разведки Министерства обороны Украины был вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1 ВКС России.
«В ходе оперативной игры российскими контрразведчиками были вскрыты позиции ПВО, места дислокации подразделений ВСУ, по которым впоследствии нанесено эффективное огневое поражение», – добавили в ЦОС.
Москва, Зоя Осколкова
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