Зеленский рассказал о российском ударе межконтинентальной баллистической ракетой

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о применении Россией межконтинентальной баллистической ракеты, которой, по данным киевских СМИ, был атакован по заводу «Южмаш» в Днепре.

«Сегодня была новая российская ракета», – утверждает Зеленский, заявив, что это была межконтинентальная баллистическая ракета, на что указывают ее характеристики: «скорость, высота». «Сейчас продолжаются экспертизы», – уточнил он.

Стоит отметить, что министерство обороны России пока официально не комментировало эту информацию.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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