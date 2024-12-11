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Среда, 11 декабря 2024, 10:08 мск

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Бойцы ВС РФ пленили в Курской области около 500 украинских боевиков

Российские вооруженные силы с начала нападения ВСУ на Курскую область 6 августа взяли в плен порядка 500 украинских солдат. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«Всего в плен за все время – с 6 августа – взяты около 500 боевиков ВСУ», – сказал источник агентства.

Согласно последним данным Минобороны России, всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 39 660 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские войска, освободив курского поселок Плехово, совершили бросок на юг и пересекли границу РФ, затем вошли в Сумскую область Украины. Телеграм-канал «Военное дело» предположил, что ВС РФ обходят украинскую группировку в Курской области с тыла.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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