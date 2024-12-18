В Курской области за сутки ВС РФ уничтожили два танка и более 200 боевиков

За прошедшие сутки в Курской области российские войска уничтожили более 210 военнослужащих ВСУ, а также бронетехнику и артиллерию противника, в том числе два танка. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий нанесли поражение формированиям четырех механизированных, танковой, трех десантно-штурмовых бригад, бригады морской пехоты, двух бригад территориальной обороны и двух штурмовых батальонов ВСУ в районах 14 населенных пунктов.

Вместе с тем ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника не только на российской территории, но и в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортер, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля, пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, 152 мм орудие Д-20 и 122 мм гаубица Д-30», – говорится в сообщении Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 41870 военнослужащих, 244 танка, 184 боевые машины пехоты, 127 бронетранспортеров, 1283 боевые бронированные машины, 1152 автомобиля, 318 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Как пояснял сегодня начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, продвижение противника в Курской области остановлено. В настоящее время продолжается уничтожение и выдавливание вооруженных формирований и иностранных наемников из занятых населенных пунктов.

Курск, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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