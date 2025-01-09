ВС РФ отбили 20 контратак и продолжили теснить ВСУ на фронтах СВО

Российские войска продолжают теснить противника практически на всех направлениях в зоне специальной военной операции, нанося ему тяжелые потери в живой силе и технике. За сутки бойцы ВС РФ отразили 20 контратак, уничтожив почти 1500 украинских боевиков и десятки единиц техники. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ у города Волчанска Харьковской области. Группировка «Запад» отбила шесть контратак и улучшила тактическое положение, поразив живую силу и технику восьми бригад ВСУ, теробороны и нацгвардии у Двуречной, Новой Кругляковки, Ковшаровки, Ивановкии Западного в Харьковской области.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, ударив по формированиям трех бригад ВСУ около Белогоровки, Орехово-Василевки, Часова Яра, Васюковки и Янтарного в ДНР. Также были отражены две контратаки противника.

Наибольшие суточные потери украинские войска понесли в ДНР, в зоне действия группировки «Центр». Российские бойцы нанесли поражение живой силе и технике семи бригад ВСУ и нацполиции Украины в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Шевченко, Срибное, Петровка, Воздвиженка, Нововасилевка, Петропавловка и Новоелизаветовка и отразили 12 контратак. В итоге российским силам удалось занять более выгодные рубежи и позиции. ВСУ потеряли до 510 военнослужащих, пять боевых бронемашин, бронетранспортеры М113 производства США и VAB производства Франции, шесть автомобилей и пять гаубиц.

Группировка войск «Восток» продолжает громить противника в ДНР и Запорожской области. Ее подразделения продвинулись в глубину обороны противника, ударив по ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Константинополь, Великая Новоселка, Разлив, Комар в ДНР и Темировка Запорожской области.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение противнику около Степногорска, Новоандреевки Запорожской области, Понятовки, Антоновки и Приднепровского Херсонской области.

ВСУ за прошедшие сутки потеряли в общей сложности до 1480 боевиков. Кроме того, противник лишился двух танков, 16 боевых бронемашин, в том числе БМП и бронетранспортеров западного производства, 13 орудий артиллерии, 29 автомобилей, семи станций РЭБ. Также были уничтожены 9 складов боеприпасов.

Вместе с тем российские войска в течение суток нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам сборки, местам хранения беспилотников, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и наемников в 163 районах.

Средствами ПВО сбиты управляемая авиационная бомба «Hammer» производства Франции, 14 реактивных снарядов HIMARS и 71 беспилотник самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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