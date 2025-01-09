За прошедшие сутки в Курской области российские войска ликвидировали почти 200 военнослужащих ВСУ. Как следует из сводки министерства обороны РФ, нанесено поражение подразделениям нескольких бригад противника в районах 14 населенных пунктов.

В то же время оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ не только в Курской области, но и украинской Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, бронетранспортер, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, артиллерийское орудие, четыре миномета, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов», – уточнили в Минобороны России.

Всего за время боевых действий на Курском направлении с 6 августа противник потерял более 50310 военнослужащих, 294 танка, 218 боевых машин пехоты, 161 бронетранспортер, 1517 боевых бронированных машин, 1435 автомобилей, 348 артиллерийских орудий, а также десятки единиц другой военной техники, в том числе американские пусковые установки реактивных систем залпового огня.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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