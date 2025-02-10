ВСУ потеряли более 380 боевиков за сутки на Курском направлении

ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки противник потеряла более 380 военнослужащих, еще пять боевиков киевского режима сдались в плен. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Северная группировка войск продолжает наступление в районах населенных пунктов Гоголевка, Гуево, Заолешенка, Колмаков, Косица, Лебедевка, Малая Локня, Махновка, Меловой, Никольский, Новая Сорочина, Рубанщина, Свердликово и Суджа.
Авиация и артиллерия громят силы врага в районах населенных пунктов Викторовка, Гончаровка, Казачья Локня, 1-й Княжий, Куриловка, Локня, Мартыновка, Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Веселовка, Журавка, Писаревка, Сумы и Юнаковка в Сумской области.
«За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих, уничтожены два танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, семь боевых бронированных машин, 18 автомобилей, артиллерийское орудие, семь минометов, а также семь пунктов управления БпЛА и три склада боеприпасов, – добавили в МО. – Пять военнослужащих ВСУ сдались в плен».
Москва, Зоя Осколкова
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