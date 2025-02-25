Российская армия продвинулась на всех направлениях в зоне СВО

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника на всех направлениях в зоне спецоперации. За последние сутки ВСУ потеряли более 900 боевиков и десятки единиц боевой техники. Тем временем, российская армия бьет по аэродромам Украины авиацией и БПЛА. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

На Харьковском направлении Северная группировка войск наступает в районах Волчанска и Липцов. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили тактическое положение в районах населенных пунктов Каменка, Лозовая в Харьковской области и Макеевка в ЛНР. Южная группировка войск заняла более выгодные рубежи в районах населенных пунктов Северск, Ступочки, Червоное и Константиновка в ДНР. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Зверево, Сергеевка, Удачное, Шевченко, Андреевка и Успеновка в ДНР. Бойцы Восточной группировки войск продолжили продвижение в районах населенных пунктов Бурлацкое, Скудное, Вольное Поле в ДНР и Гуляйполе Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике врага в районе Щербаков в Запорожской области, Токаревки и Приднепровского в Херсонской области.

Потери киевского режима за последние сутки составили свыше 905 боевиков и наемников, 14 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, станция радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен удар высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотными летательными аппаратами по инфраструктуре военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты», – добавили в оборонном ведомстве.

Кроме того, средствами ПВО перехвачены пять управляемых авиабомб JDAM, 23 реактивных снаряда системы залпового огня «Vampire», а также 97 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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