Российские войска продолжили наступление в Курской области и взяли под контроль населенный пункт Новая Сорочина. Таким образом, за прошедшую неделю ВС РФ взяли под контроль восемь поселков в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В ходе наступательных действий подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Новая Сорочина», – говорится в сообщении. Кроме того, с 22 по 28 февраля российская армия взяла под контроль населенные пункты Погребки, Орловка и Никольский в Курской области, Новолюбовку в Луганской Народной Республике и Тополи Харьковской области, Улаклы и Новоандреевку в Донецкой Народной Республике.

Тем временем, ВС РФ за неделю нанесли девять групповых ударов высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотниками, в результате которых поражены объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий ПВК Украины, инфраструктура военных аэродромов и военные склады горючего.

Помимо этого, поражались цеха производства и места хранения ударных дронов, места подготовки операторов БПЛА, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

За этот период потери киевского режима составили свыше 8680 военнослужащих, 21 танк, 222 боевых бронированных машины, 301 автомобиль, 149 орудий полевой артиллерии, две боевые машины РСЗО, три пусковые установки ЗРК, 38 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 42 склада боеприпасов.

За неделю средствами ПВО сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 13 управляемых авиабомб «Hammer», 20 американских управляемых авиабомб JDAM, 9 реактивных снарядов HIMARS и 42 реактивных снаряда «Vampire», а также 702 беспилотника самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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