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Воскресенье, 2 марта 2025, 13:32 мск

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ВКС России уничтожили десятки боевиков ВСУ и свыше 10 танков и БМП

Российские военные нанесли авиаудар по месту дислокации ВСУ в населенном пункте Зеленый Гай у границы ДНР и Днепропетровской области. В результате атаки противник потерял несколько десятков военнослужащих, а также более 10 единиц бронетехники, в том числе западного производств. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов в комментарии ТАСС.

По его словам, ВС России ударили корректируемыми авиабомбами по расположению 127-й бригады ВСУ из Харькова. В результате, по информации Рогова, было уничтожено более 10 танков и БМП Bradley, одна самоходная артиллерийская установка Caesar, шесть бронемашин. Кроме того, ликвидированы порядка 40 украинских боевиков, не менее 80 были ранены.

Также в этом населенном пункте были разбиты два склада боеприпасов, в том числе со снарядами для 155-мм артиллерийских систем M777.

Как отметил Рогов, этот удар российской армии ослабит подразделения ВСУ на участке фронта на стыке трех регионов: ДНР, Запорожской области и Днепропетровской области Украины.

Зеленый Гай находится в 25 км севернее села Новый Комар, которое было освобождено в декабре 2024 года.

Накануне Минобороны РФ сообщило об ударе «Искандером» по полигону ВСУ в Днепропетровской области. В результате были уничтожены 120 украинских военных из состава 157-й механизированной бригады и до 30 иностранных инструкторов.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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