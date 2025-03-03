Российские войска продвинулись на границе ДНР и Запорожской области

Российские подразделения продолжают пробивать оборону ВСУ в районе административных границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей. Об этом сообщил глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, бойцы ВС РФ ведут бои за населенные пункты Вольное поле, Днепроэнергия в ДНР и продвигаются к селу Веселое.

«В населенном пункте Вольное поле идут бои высокой интенсивности, наши наступают на запад от Привольного», – рассказал Рогов ТАСС.

Кроме того, отметил общественности, российские силы добились успеха на участке севернее населенного пункта Скудный. Там войска РФ подошли к населенному пункту Днепроэнергия и начали бои за его освобождение.

«От села Бурлацкое наши ребята продвинулись на север к контролируемому ВСУ Веселому», – добавил Рогов.

Таким образом, российские войска подвигаются по трем направлениям на этом участке, заключил Рогов.

Напомним, 1 марта Минобороны РФ сообщило об освобождении села Скудное и поселка Бурлацкое в ДНР. Оба населенных пункта находятся неподалеку от границы ДНР и Запорожской области.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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