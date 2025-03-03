В селе Русское Поречное Суджанского района Курской области найдены новые тела мирных жителей, зверски убитых боевиками ВСУ. Об этом информирует телеграм-канал «Северный ветер». Ресурс ведут военнослужащие группировки войск «Север», воюющие против ВСУ на Курском направлении.

По данным канала, тела убитых сельчан российские военные нашли в домах на окраине села после того, как подавили огневые позиции противника в соседнем селе Черкасское Поречное и смогли обследовать домовладения.

«К нашей глубочайшей скорби, там вновь были обнаружены тела местных жителей, зверски убитых укрофашистами. Информация уже передана в следственные органы», – говорится в сообщении.

Напомним, в январе российские военнослужащие обнаружили в освобожденном от ВСУ селе Русском Поречном останки семерых мирных жителей в подвале дома. Жертвами украинских боевиков стали старики, которые не успели эвакуироваться. По информации Следственного комитета РФ, с 28 сентября по 24 ноября 2024 года в Русском Поречном пятеро боевиков ВСУ застрелили 22 мирных жителя и спрятали их тела в подвал. Среди убитых были восемь изнасилованных женщин. Взятый в плен солдат ВСУ Евгений Фабрисенко признался в этом на допросе и назвал имена сослуживцев, участвовавших в расправе над мирными жителями.

Позже был задержан и помещен под стражу еще один украинский боевик, участвовавший в убийствах жителей Русского Поречного.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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