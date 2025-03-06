В ДНР заявили о крахе обороны ВСУ на Южнодонецком направлении

Оборона украинских войск на юге Донецкой народной республики рушится. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его оценке, переброска туда сил ВСУ с курского направления ситуацию не спасет.

«Оборона противника на южнодонецком участке фронта терпит крах. Они даже перебросили личный состав с курского направления, но снова это не принесло результата. Только очередные потери», – сказал Кимаковский в комментарии ТАСС.

«Это направление для противника обречено», – заключил он.

Ранее сообщалось, что ВСУ перебазировали часть группировки из Курской области в район поселка Бурлацкое на юге ДНР, о взятии которого Минобороны РФ сообщало 1 марта.

Военкоры и телеграм-каналы, освещающие СВО, сообщают, что российские подразделения на Великоновоселовском направлении на юге ДНР продвигаются дальше на север и запад. Накануне Минобороны заявило об освобождении села Привольное. Сейчас бои идут в соседнем поселке Вольное Поле и на высотах к северу от Привольного.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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