В Польше заявили о возвращении поставок оружия Украине к прежнему уровню

Поставки вооружений Киеву через Польшу вернулись к прежним объемам. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

«Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням», – сказал глава польского МИД.

Кроме того, Сикорский уточнил у Сибиги, работает ли на Украине спутниковая система связи Starlink. Украинский министр подтвердил это и поблагодарил Варшаву за помощь.

Глава МИД Украины отметил, что решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув – также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам переговоров с представителями киевского режима в Саудовской Аравии заявил, что Киев выразил готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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