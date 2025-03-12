российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 12 марта 2025, 13:10 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

В Польше заявили о возвращении поставок оружия Украине к прежнему уровню

Поставки вооружений Киеву через Польшу вернулись к прежним объемам. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский на пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой.

«Подтверждаю, что поставки вооружения через Ясенку вернулись к прежним уровням», – сказал глава польского МИД.

Кроме того, Сикорский уточнил у Сибиги, работает ли на Украине спутниковая система связи Starlink. Украинский министр подтвердил это и поблагодарил Варшаву за помощь.

Глава МИД Украины отметил, что решение о возобновлении военной помощи через польский Жешув – также один из важнейших результатов переговоров в Саудовской Аравии.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц по итогам переговоров с представителями киевского режима в Саудовской Аравии заявил, что Киев выразил готовность прекратить боевые действия и приступить к переговорам о мире с Россией.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Верите ли вы, что Трамп поможет разрешить украинский кризис?

Голосовать!

Метки / Украина

Вашингтон и Киев договорились о прекращении огня на Украине / Вашингтон анонсировал «фантастические» новости после переговоров с Киевом / ВСУ атаковали беспилотниками шесть населенных пунктов в Белгородской области / Генсек НАТО поддержал идеи Трампа по Украине / Украинский беспилотник остановил поставки российской нефти в Венгрию / В Саудовской Аравии завершился первый раунд переговоров Вашингтона и Киева / В Польше задержали украинку, подозреваемую в торговле человеческими органами / Маск рассказал об украинском следе в кибератаке на соцсеть Х

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Конфликт на Украине, Европа, Украина,