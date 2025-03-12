ВС РФ освободили поселки Новомарково и Днепроэнергия в ДНР

Российские войска продвинулись в глубину обороны противника в зоне спецоперации и взяли под контроль поселки Новомарково и Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Новомарково. Тем временем, Восточная группировка войск взяла под контроль поселок Днепроэнергия в ДНР.

Остальные группировки войск ВС РФ улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции, продолжая теснить врага в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а также в ЛНР и ДНР.

За сутки противник потерял свыше 1160 боевиков, восемь броневиков, 21 автомобиль, 17 орудий полевой артиллерии, две станции радиоэлектронной борьбы и одну станцию контрбатарейной борьбы, уничтожены семь складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение военным объектам аэродромной инфраструктуры, транспортному судну, перевозившему боеприпасы, цехам изготовления, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены три управляемые авиабомбы JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 91 беспилотник самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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