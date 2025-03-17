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Понедельник, 17 марта 2025, 08:34 мск

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В США рассказали о первых двух этапах мирного плана по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио. Фото из архива сата CNN

Завершение конфликта на Украине, вероятно, будет не результатом одной встречи, а может быть достигнуто в рамках челночной дипломатии. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио.

«Но я хочу, чтобы все поняли: у меня есть план. План А заключается в прекращении огня, чтобы мы могли перейти ко второму этапу – плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. А может быть, и нет, [не через общую встречу], – возможно, с помощью челночной дипломатии, чтобы найти способ навсегда покончить с этой войной таким образом, чтобы это было длилось долго и учитывало потребности каждого», – сказал американский дипломат.

Рубио подчеркнул, что организация переговоров – нелегкая задача. «Трудно договориться о долгосрочном прекращении войны, пока они стреляют друг в друга, и поэтому президент [США Дональд Трамп] хочет прекращения огня», – отметил госсекретарь, добавив, что потребуется «еще много тяжелой работы, уступки с обеих сторон».

Ранее США договорились с Киевом о 30-дневном перемирии с Россией, в ответ Москва поддержала предложение, но выдвинула свои условия, говоря о необходимости устранить «первопричины кризиса».

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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