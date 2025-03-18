В ходе боев под Красноармейском (украинское название – Покровск) российские бойцы ликвидировали группу женщин-штурмовиков из штурмового полка ВСУ «Скала». Всего было уничтожило порядка десяти человек, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что украинские женщины-военнослужащие попали под удары российской артиллерии и беспилотников, пытаясь спешиться с техники. Вместе с женским десантом уничтожен и экипаж, который должен был доставить штурмовиков на позиции.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что большая часть резервов ВСУ с Курского направления переброшена на Красноармейское направление в Донецкой народной республике. По его словам, ситуация там «остается напряженной». Украинские боевики пытаются контратаковать, однако российским бойцам удается стабилизировать ситуацию на этом направлении, отметил Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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