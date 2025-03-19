В Курской области за сутки ликвидировано более 230 украинских боевиков

За прошедшие сутки российские войска ликвидировали в Курской области более 230 украинских боевиков, а также уничтожили три вражеские боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийское орудие, миномет и шесть пунктов управления БпЛА. Об этом говорится в сводке министерства обороны РФ.

В ведомстве отметили, что в ходе наступательных действий подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Гоголевка, Горналь, Гуево и Олешня. При этом авиация и артиллерия ударили по силам ВСУ не только на российской территории, но и украинской Сумской области.

Курск, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube