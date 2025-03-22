Российские силы противоздушной обороны уничтожили в зоне специальной военной операции истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины. Как сообщает Минобороны, также за прошедшие сутки сбиты пять авиабомб JDAM, пять реактивных снарядов системы HIMARS, а также 142 беспилотников самолетного типа.

Помимо этого, российские войска нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам хранения боеприпасов ВСУ, а также скоплениям живой силы и техники противника в 135 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ.

Российская армия улучшает положение и продвигается в глубину обороны практически на всех направлениях спецоперации. Потери ВСУ за сутки на всех фронтах составили до 1380 боевиков.

Самый значительный урон противник несет в зоне ответственности группировки войск «Центр» в ДНР. Бойцы группировки улучшили положение по переднему краю и поразили формирования шести бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Новопавловка, Красноармейск, Удачное, Димитров, Троицкое и Алексеевка. В результате противник лишился свыше 500 боевиков, шести боевых бронемашин, в том числе бронетранспортера М113 производства США, 14 автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии.

На Белгородском направлении группировка войск «Север» атаковала формирования механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны у Груновки, Локни, Садков и Турьи Сумской области. Противник потерял до 95 боевиков, танк, две боевые бронемашины, 14 автомобилей и шесть артиллерийских орудий.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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