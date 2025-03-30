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Воскресенье, 30 марта 2025, 14:22 мск

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ВСУ потеряли свыше 160 боевиков на Курском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российская армия продолжает разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За последние сутки киевский режим потерял на этом направлении свыше 160 боевиков. Об этом сообщает Минобороны России.

Подразделения группировки войск «Север» наступают в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Авиация и артиллерия громят силы врага в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня, а также Басовка, Беловоды, Великая Рыбица, Владимировка, Водолаги, Журавка, Запселье, Локня, Малая Рыбица, Мирополье, Могрица, Садки, Храповщина, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 160 военнослужащих, уничтожены боевая бронированная машина, шесть автомобилей и квадроцикл и четыре пункта управления БпЛА», – отметили в МО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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