Армия России блокировала остатки украинских диверсантов в Горнале и взяла под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах и группировке российских войск «Север».

«Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована», – уточнил один из источников.

«Установлен огневой контроль над всеми их путями [отхода из Горналя]», – сказал собеседник ТАСС.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщало, что группировка войск «Север» в ходе наступления в Курской области поразила формирования восьми бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Суджанского района. За сутки потери ВСУ составили до 200 боевиков и несколько единиц бронетехники, в том числе танк.

Курск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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