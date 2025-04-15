ВС РФ взяли под огневой контроль диверсантов ВСУ в Курской области

Армия России блокировала остатки украинских диверсантов в Горнале и взяла под огневой контроль пути подвоза противника в Курской области, передают РИА «Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах и группировке российских войск «Север».
«Благодаря активным действием нашей группировки отрезаны все пути подвоза и отхода для их сил, поэтому оставшаяся часть пехоты осталась фактически заблокирована», – уточнил один из источников.
«Установлен огневой контроль над всеми их путями [отхода из Горналя]», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее сегодня Министерство обороны России сообщало, что группировка войск «Север» в ходе наступления в Курской области поразила формирования восьми бригад и полка ВСУ в районах населенных пунктов Горналь и Олешня Суджанского района. За сутки потери ВСУ составили до 200 боевиков и несколько единиц бронетехники, в том числе танк.
Курск, Елена Володина
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