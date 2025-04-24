Российские войска взяли под контроль село Богдановка в Донецкой народной республике. Как сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе СВО, населенный пункт был освобожден в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр». Накануне военное ведомство заявило о взятии села Тарасовка в ДНР.

Также российские военные на этом направлении нанесли удары по скоплениям живой силы и техники семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Новая Полтавка, Лысовка, Водянское, Удачное, Криворожье в ДНР, Межевая и Новоподгородное в Днепропетровской области. В результате были уничтожены до 410 украинских боевиков, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и два артиллерийских орудия.

В течение суток подразделения ВС РФ улучшили положение и заняли более выгодные рубежи и позиции на ключевых направлениях спецоперации в ДНР и Харьковской области. Вместе с тем силы группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, ударив по личному составу и технике пяти бригад ВСУ и теробороны в районах населенных пунктов Богатырь, Новоукраинка, Вольное Поле и Зеленое Поле в ДНР.

В целом ВСУ потеряли за сутки до 1340 боевиков и иностранных наемников, а также танк, пять боевых бронемашин, 45 автомобилей, 14 орудий артиллерии, 10 станций РЭБ. Кроме того, разбиты семь складов боеприпасов.

В то же время авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, а также пунктам временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и наемников в 148 районах.

Российские силы ПВО уничтожили четыре управляемые авиабомбы JDAM производства США, а также 230 беспилотников ВСУ самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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