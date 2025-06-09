Ответ на атаки Киева: Минобороны подтвердило удар по аэродрому ВСУ в Дубно

В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью российские войска нанесли массированный удар по военному аэродрому в Ровенской области. Был атакован один из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Дубно. Удар по цели наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что «это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам».

Помимо того, ВС России нанесли удар дальнобойными ракетами воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА и по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Ранее о ночном ударе по авиабазе ВСУ в городе Дубно Ровенской области сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на аэродроме дислоцировались запускавшие дальнобойные ракеты самолеты, а также находился арсенал ракет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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