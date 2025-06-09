российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 9 июня 2025, 14:27 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Ответ на атаки Киева: Минобороны подтвердило удар по аэродрому ВСУ в Дубно

Фото Минобороны РФ

В Минобороны России сообщили, что сегодня ночью российские войска нанесли массированный удар по военному аэродрому в Ровенской области. Был атакован один из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе населенного пункта Дубно. Удар по цели наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, уточнили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что «это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам».

Помимо того, ВС России нанесли удар дальнобойными ракетами воздушного базирования и беспилотниками по предприятиям, производящим вооружение и военную технику, цехам сборки ударных БПЛА и по складам боеприпасов, вооружения и военной техники ВСУ.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – заявили в ведомстве.

Ранее о ночном ударе по авиабазе ВСУ в городе Дубно Ровенской области сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на аэродроме дислоцировались запускавшие дальнобойные ракеты самолеты, а также находился арсенал ракет.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

ВС РФ уничтожили авиабазу и склад дальнобойных ракет ВСУ / Средства ПВО сбили четыре беспилотника, атаковавших Москву / ВСУ обстреляли ЛНР кассетными боеприпасами / Российские войска уверенно продвигаются к границе с Днепропетровской областью / Дрон ВСУ сбросил взрывчатку на шиномонтажку в Лисичанске: ранен мирный житель / Мерц не добился от Трампа обещания усилить поддержку Украины – NYT / Президент США пообещал санкции против России и Украины, если не будет мира / Трамп попросил Путина не отвечать на украинские удары по России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,