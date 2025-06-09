ВС РФ уничтожили авиабазу и склад дальнобойных ракет ВСУ

Российские военные прошедшей ночью нанесли удары по авиабазе ВСУ в городе Дубно Ровенской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на ней дислоцировались запускавшие дальнобойные ракеты самолеты, а также находился склад самих ракет.

«Украина – минус стадо самолетов. <…> авиабаза в городе Дубно… сегодня вышла из чата. В том числе и самолеты, которые регулярно летали стрелять дальнобойными ракетами… На базе были ракеты, не много, но детонация была на всю округу несколько раз», – написал Лебедев в своем телеграм-канале.

Помимо этого, отметил он, на авиабазе британские и французские инструкторы обучали украинских пилотов.

За прошедшую ночь, по словам Лебедева, ВС России нанесли удары ракетами и беспилотниками по военным объектам в Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской, Ровенской, Одесской, Житомирской, Винницкой, Тернопольской областях Украины. В частности, были атакованы склады боеприпасов, аэродромы, узлы логистики, в том числе, железнодорожные узлы заводы ВПК, нефтебазы, указал он.

«Акцент на подавление ПВО и центров управления авиацией. Массированная атака на базы БПЛА», – написал Лебедев в тг-канале.

Также под удар ВС России попали Краматорск и Славянск в подконтрольной Киеву части ДНР, уточнил он. По информации подпольщика, целями в Краматорске стали штабы и места дислокации ВСУ, а в Славянске удар нанесен по району железнодорожного вокзала.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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