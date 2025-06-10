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Вторник, 10 июня 2025, 12:19 мск

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Балицкий опубликовал третий список погибших солдат ВСУ, от которых отказался Киев

Скрин видео Минобороны РФ

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 10 июня, опубликовал третий список идентифицированных погибших украинских солдат, которых отказался забрать Киев. В списке 30 человек. Об этом глава региона сообщила в своем телеграмм-канале. Два других списка Балицкий опубликовал 7 и 9 июня.

«Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых всё еще надеются найти их родители, жены, дети. И судьба этих людей – судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них», – написал он.

В списке есть имена и способ идентификации погибших. Также там указаны направления фронта, где погибли всушники – Курск, ДНР, Запорожская область.

Балицкий подчеркнул, что в большинстве своем солдаты ВСУ сейчас – «это обычные парни, пенсионеры и селяне, которых схватили в охапку и бросили в жернова». Единственное их спасение – сдаться в плен, чтобы не пополнять списки «пропавших без вести», заключил Балицкий.

Напомним, 7 июня губернатор Запорожской области сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел бойцов ВСУ, чтобы «чтобы родственники могли найти своих погибших». Тогда же он обнародовал первый список из 97 человек. 9 июня Балицкий опубликовал второй список, включающий 91 человека.

В субботу, 7 июня, Украина отказалась забрать доставленную в район обмена в соответствии со стамбульскими договоренностями первую часть идентифицированных тел погибших украинских солдат. Грузовики простояли у границы в Брянской области.

По итогам второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Москва в одностороннем порядке, руководствуясь гуманитарными принципами, предложила Украине забрать шесть тысяч тел бойцов ВСУ. Большая часть из них была опознана и хранится в замороженном виде.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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