Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий во вторник, 10 июня, опубликовал третий список идентифицированных погибших украинских солдат, которых отказался забрать Киев. В списке 30 человек. Об этом глава региона сообщила в своем телеграмм-канале. Два других списка Балицкий опубликовал 7 и 9 июня.

«Очередной список идентифицированных тел украинских солдат, от которых отказалась их страна, отправившая на убой, но которых всё еще надеются найти их родители, жены, дети. И судьба этих людей – судьба каждого, кого посылают с оружием в руках киевские правители отстаивать интересы англосаксов. Украинское руководство стирает не только ваши жизни, но даже память о них», – написал он.

В списке есть имена и способ идентификации погибших. Также там указаны направления фронта, где погибли всушники – Курск, ДНР, Запорожская область.

Балицкий подчеркнул, что в большинстве своем солдаты ВСУ сейчас – «это обычные парни, пенсионеры и селяне, которых схватили в охапку и бросили в жернова». Единственное их спасение – сдаться в плен, чтобы не пополнять списки «пропавших без вести», заключил Балицкий.

Напомним, 7 июня губернатор Запорожской области сообщил, что начнет публиковать списки идентифицированных тел бойцов ВСУ, чтобы «чтобы родственники могли найти своих погибших». Тогда же он обнародовал первый список из 97 человек. 9 июня Балицкий опубликовал второй список, включающий 91 человека.

В субботу, 7 июня, Украина отказалась забрать доставленную в район обмена в соответствии со стамбульскими договоренностями первую часть идентифицированных тел погибших украинских солдат. Грузовики простояли у границы в Брянской области.

По итогам второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня Москва в одностороннем порядке, руководствуясь гуманитарными принципами, предложила Украине забрать шесть тысяч тел бойцов ВСУ. Большая часть из них была опознана и хранится в замороженном виде.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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