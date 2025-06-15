Российские войска установили контроль над селом Ульяновка в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Ульяновка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении. Ульяновка (украинское название Малиновка) находится в Покровском районе в 6 км к востоку от города Димитрова (Мирноград), примыкающего к Красноармейску (Покровск).

Кроме того, «Центральная» группировка нанесли поражение 10 бригадам ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР – Петровского, Димитрова, Степановки, Гродовки, Красноармейска, Новониколаевки и Новосергеевки. В результате противник потерял до 495 боевиков, два бронетранспортера М113 производства США, бронеавтомобиль «Казак», семь автомобилей, два орудия полевой артиллерии, радиоэлектронную станцию контрбатарейной борьбы RADA израильского производства и склад боеприпасов.

На других направлениях спецоперации российские силы продолжают продвигаться в глубину обороны ВСУ, улучшают свое положение и занимают более выгодные позиции. Общие потери противника за сутки составили до 1285 боевиков.

В то же время оперативно-тактическая авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили пункты управления ударными беспилотниками, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 143 районах.

Силы ПВО сбили две управляемые авиабомбы и 128 вражеских дронов самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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