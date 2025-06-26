В ДНР освобождены два поселка у границы с Днепропетровской областью

Российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в Донецкой народной республике – село Шевченко и поселок Новосергеевка. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции. Оба поселения расположены неподалеку от границы с Днепропетровской области, первое – в Покровском районе, второе – в Великоновоселковском районе.

Новосергеевку освободили подразделения группировки войск «Центр» в результате продвижения в глубину обороны ВСУ. Шевченко был взят в ходе активных и решительных действий бойцов группировки войск «Восток».

Кроме того, в зоне ответственности «Центральной» группировки были поражены формирования 15 бригад ВСУ, нацгвардии и нацполиции Украины в районах населенных пунктов Красноармейск, Димитров, Маяк, Московское, Муравка и Удачное в ДНР. Противник потерял свыше 545 боевиков, шесть боевых бронемашин, из них два бронеавтомобиля HMMWV производства США, 12 пикапов и четыре орудия полевой артиллерии.

Вместе с тем, подразделения группировки «Восток» нанесли поражение личному составу и технике четырех бригад ВСУ и теробороны около Червоной Зирки, Камышевахи, Воскресенки в ДНР и Сладкого Запорожской области. В результате уничтожены более 200 военнослужащих, две боевые бронемашины, пять автомобилей и два артиллерийских орудия.

За минувшие сутки киевский режим потерял свыше 1415 боевиков, танк, 11 боевых бронемашин, 46 автомобилей, 21 орудие артиллерии, 8 станций РЭБ. Также уничтожены 7 складов боеприпасов.

В то же время, отметили в Минобороны, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России поразили радиолокационные станции противовоздушной обороны, цеха производства, места сборки и хранения БПЛА, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

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Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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