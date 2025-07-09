Шеф Пентагона не сообщил Трампу о приостановке поставок оружия Киеву

Министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал администрацию президента о приостановке поставок оружия Киеву. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что решение главы Пентагона вызвало неразбериху в Белом Доме. В администрации Трампа пытались не только понять, чем вызвана приостановка, но и объяснить это Конгрессу и правительству Украины.

Более того, по словам собеседников телеканала, этот случай был не первой попыткой приостановить поставки оружия Киеву. Впервые это произошло в феврале, и решение было быстро отменено.

Ранее США приостановили поставки Киеву некоторых видов вооружений и боеприпасов. Более того, часть оружия уже находилась в Европе, партию задержали перед отправкой на Украину.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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