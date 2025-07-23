Делегация России вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной

Российская делегация вылетела из Москвы в Стамбул, где пройдет третий раунд переговоров с Украиной. Об этом сообщают российские информагентства со ссылкой на источники.

«Самолет российской делегации вылетел из Москвы в Турцию», – цитирует «Интерфакс» слова своего собеседника.

Ранее украинские СМИ сообщили, что делегация Киева отправилась в Стамбул на переговоры с Россией, которые должны состояться сегодня вечером. В пресс-службе администрации президента Турции украинской прессе подтвердили, что очередные переговоры РФ и Украины пройдут сегодня в 19:00. Позже сообщения о том, что российско-украинские переговоры намечены на вечер 23 июля, подтвердил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков. По его словам, главной темой для обсуждения станут проекты меморандумов по урегулированию конфликта, которыми стороны обменялись в ходе второго раунда переговоров. Кроме того, добавил Песков, переговорщики обсудят продолжение обменов пленными и телами погибших. По его словам, при необходимости будут затронуты и другие вопросы.

Третий раунд прямых российско-украинских переговоров пройдет в стамбульском дворце Чираган. Делегацию России, как и прежде, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую – секретарь СНБО Рустем Умеров. В составе российской переговорной группы в Стамбуле по-прежнему четыре основных члена делегации и четыре эксперта. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации с 12 до 14 человек, добавив представителя омбудсмена и еще одного представителя Генштаба ВСУ.

Накануне в Кремле выразили надежду, что третий раунд российско-украинских переговоров состоится уже на этой неделе. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Москве не рассчитывают на «прорывы из разряда чудес».

Москва и Киев уже провели два раунда прямых переговоров – 16 мая и 2 июня, их итогом стал обмен военнопленными и передача Киеву свыше 6 тысяч тел погибших бойцов ВСУ. Также стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта, тексты которых абсолютно противоположные.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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