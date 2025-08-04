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Понедельник, 4 августа 2025, 13:58 мск

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Кремль озвучил условия для встречи Путина с Зеленским

Президент России Владимир Путин и глава киевского режима Владимир Зеленский могут встретиться только после подготовки такой встречи на экспертном уровне, а эта работа еще не сделана. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Хочу напомнить, что сам президент не исключает возможности проведения такой встречи после того, как на экспертном уровне будет выполнена необходимая часть работы и будет преодолено должное расстояние», – сказал представитель Кремля.

Песков при этом отметил, что «вся подготовительная работа для такой встречи пока не сделана».

Ранее глава российской переговорной группы помощник президента РФ Владимир Мединский по итогам третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной заявил, что возможная встреча лидеров двух стран должна поставить точку в мирных переговорах. «Чтобы встреча лидеров состоялась, она должна быть тщательно проработана», – отметил Мединский, добавив, что «встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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